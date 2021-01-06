06 Ocak 2021 Çarşamba 18:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 18:00:00
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi için gün sayıyor
Hazal Filiz Küçükköse, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'ndeydi.
Tarzıyla dikkat çeken oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, "Yeni dizimiz çok yakında başlayacak henüz hangi platformda olacağı konusunda anlaşma sağlanamadı sanırım. Bizde beklemedeyiz" diye konuştu.
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