Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında konuştu: Çekimler ocakta başlıyor

Yapımda Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayacak olan Hazal Filiz Küçükköse, şu sıralar günlerinin kostüm ve okuma provalarıyla geçtiğini belirtti. Oyuncu, "Yoğun şekilde set öncesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayının ikinci haftasında set çalışmalarına start vermiş olacağız" dedi.