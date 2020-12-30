30 Aralık 2020 Çarşamba 17:30:00 - Güncelleme:30 Aralık 2020 Çarşamba 17:30:00
Hazal Filiz Küçükköse yeni dizisi hakkında konuştu: Çekimler ocakta başlıyor
Yavuz Sultan Selim'in hayatının anlatılacağı dizide rol almaya hazırlanan Hazal Filiz Küçükköse, çekimlerin önümüzdeki hafta başlayacağını söyledi.
Yapımda Selim’in eşi Ayşe Hafsa Sultan’ı oynayacak olan Hazal Filiz Küçükköse, şu sıralar günlerinin kostüm ve okuma provalarıyla geçtiğini belirtti. Oyuncu, "Yoğun şekilde set öncesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ocak ayının ikinci haftasında set çalışmalarına start vermiş olacağız" dedi.