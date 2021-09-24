VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'de 27 bin 197 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan'dan iklim krizi mesajı!
3 terörist etkisiz hale getirildi
Çiftçiye 59 milyon 271 bin liralık destek ödemesi
Rusya'da seçim: Putin'in partisi 324 milletvekili ile Duma'ya girdi
Terör devleti İsrail, 10 yaşındaki çocuğu gözaltına aldı
Aileler Yarışıyor: Hafta içi her akşam, 21.00
Ziraat Bankası ve Ankara Üniversitesi'nden Finansal Eğitim Alanında Önemli İş Birliği
Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu!
Kripto para hisselerinde Çin depremi
Brozovic rest çekti! Hakan Çalhanoğlu krizi Inter'i ikiye böldü!
Aldığı talimatı itiraf etti: Önüne ne geliyorsa yak!
Gangsterlerin mahkemedeki hesaplaşması
Laschet'ten Türklere çağrı: Bana oy verin
MSB: Atak helikopterleriyle 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan'dan ABD'ye tepki
Türkiye ile ilişkisini düzeltmezse işi zor!
Ataşehir'de İETT otobüsünün balataları yanınca yolcular araç değiştirdi
Bebeğe Kovid-19 aşısı iddiasına soruşturma
Tehdit gibi açıklama: Savaş henüz bitmedi
Rize'de skandal görüntüler!
Casus yazılım skandalı büyüyor
Avrupa'nın PKK aşkı depreşti
Çekirgeden şekerleme üretildi
24 Eylül 2021 Cuma 16:30:00 - Güncelleme:24 Eylül 2021 Cuma 16:30:00

Hayvansever Yağmur

ABONE OL

'Kalp Yarası' dizisinde rol alan Yağmur Tanrısevsin, Hatay'daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

'Kalp Yarası' dizisinde rol alan Yağmur Tanrısevsin, Hatay'daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Hayvansever kimliğiyle tanınan oyuncu, barınaktaki köpeklerle tek tek ilgilendi. Boş zamanlarında sürekli sahipsiz hayvanların merkezine gittiğini belirten Tanrısevsin, "Bu barınakta tedavi süreci devam eden hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri içinde elimden geleni yapacağım" dedi.

Etiketler : Hayvansever Yağmur Kalp Yarası Yağmur Tanrısevsin
Karantina bitti alışverişe koştu

Karantina bitti alışverişe koştu
Almanya'da yeni film

Almanya'da yeni film
‘Kırmızı Araba' yola çıktı

‘Kırmızı Araba' yola çıktı
Yeni oyuncağı 5 milyon TL

Yeni oyuncağı 5 milyon TL
Hamilelikle duygularım değişti

Hamilelikle duygularım değişti
11 yılda 50 milyon lira kazandı

11 yılda 50 milyon lira kazandı
İki ay sonra Kerem'in selamı!

İki ay sonra Kerem'in selamı!
İkizlerin bakıcısı yok

İkizlerin bakıcısı yok
Kemoterapi zor bir süreçti

Kemoterapi zor bir süreçti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER