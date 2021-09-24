Hayvansever Yağmur

'Kalp Yarası' dizisinde rol alan Yağmur Tanrısevsin, Hatay'daki Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Hayvansever kimliğiyle tanınan oyuncu, barınaktaki köpeklerle tek tek ilgilendi. Boş zamanlarında sürekli sahipsiz hayvanların merkezine gittiğini belirten Tanrısevsin, "Bu barınakta tedavi süreci devam eden hayvanların tedavilerini takip edeceğim ve sahiplendirilmeleri içinde elimden geleni yapacağım" dedi.

