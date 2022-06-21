Hayranlardan yoğun ilgi

Ünlü şef Somer Sivrioğlu Üsküdar'da Gastronomi festivaline katıldı. Sivrioğlu, standları gezerek şeflerden ürünleri hakkında bilgi aldı. Ünlü şefe etkinlikte hayranları yoğun ilgi gösterdi. Sivrioğlu, böyle bir sokağın gastronomiye ayrılmış olmasından dolayı çok sevindiğini belirterek, "Bu çok önemli ülkemiz ve Üsküdar için. İnşallah diğer ilçelere de örnek olur ve bu tip sokaklar Türkiye'de çoğalır'' dedi.