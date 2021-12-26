Hayranının borcunu kapatacak

İbrahim Tatlıses, Ankara Günay'da sahne aldı. Perde açıldığı zaman gördüğü kalabalık karşısında gözyaşlarını tutamayan Tatlıses, 'Haydi Söyle' şarkısıyla açılış yaptı. Tatlıses konukları ''45 senedir önünüzde eğiliyorum. Ve önünüzde eğilmekten şeref duyuyorum'' sözleriyle selamladı. Tatlıses, Amasra'dan kredi çekip kendisini dinlemeye gelen Urfalı hayranını sahnesine davet etti ve birlikte şarkı söyledi. İmparator, hayranının kredi borcunu kapatacağını açıkladı. Tatlıses'in bu hareketi salondan büyük alkış aldı.