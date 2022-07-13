Hayrana bayram hediyesi

Bengü bayramda Konya Akşehir Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı. Sahneye 'Herkese sağlıkla, neşeyle nice bayramlar' temennisiyle başlayan popçu, spor tarzıyla dikkat çekti. 6 bin kişinin konser alanını doldurduğu gecede Bengü, şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi. Bir hayranının 'Ayakkabın keşke benim olsa' pankartını gören Bengü, sahne sonunda ayakkabı ve kıyafetlerini kulise çağırdığı hayranlarına hediye etti.