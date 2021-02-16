Hayatında kavgaya yer yok

Sunucu - oyuncu Aslı Turanlı ile Hakan Bilgin, şef Alican Sabunsoy'un 14 Şubat özel programına konuk oldu. Sohbette iletişim kurmanın öneminden bahseden Hakan Bilgin, hayatında hiç kavga etmediğini ve bu şekilde de gayet rahat yaşanabileceğini söyledi.

Yemek yapmayı sevdiğini belirten Aslı Turanlı ise ''Denizden babam çıksa yerim diyenlerdenim'' derken 14 Şubat'ta hiçbir zaman bir erkek arkadaşının olmadığının altını çizdi.