Hayatımız gösterişli değil normal

Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile üç aydır Bali'de yaptıkları tatilden dönen Yiğit Marcus Aral, İstanbul'da görüntülendi. Gittikleri tatil yerlerinden paylaştıkları fotoğraflarla lüks yaşantılarını gözler önüne seren Aral, gösterişli değil normal bir hayat yaşadıklarını söyledi. İkili, Bali'de bir ev almak istediklerini de ifade etti.

