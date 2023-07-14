Hayatımın en gergin anıydı

Eski Türkiye güzeli Neşe Erberk'in kızı Selin Gurdikyan Polonya'da düzenlenen Miss Supranational yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Miss Turkey 2022'de üçüncü seçilen Gurdikyan, yarın gerçekleşecek gece öncesi jüri karşısına çıktı. Gurdikyan, Instagram'dan yaşadığı o anları anlattı. Model, "Dün hayatımın en gergin anlarından biriydi. Sahnenin arkasında ellerimin uyuştuğunu hissediyordum. Sonra nefes aldım ve ilk adımımı sahneye attım. Her şey o ilk adımı atma cesaretiyle başlıyor" dedi.

