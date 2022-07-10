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10 Temmuz 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:10 Temmuz 2022 Pazar 13:30:00

Hayatımın en dürüst dönemi

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Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Pınar Deniz, hayatında en dürüst zamanları yaşadığını açıkladı.

Kaan Urgancıoğlu'yla başrolünü paylaştığı 'Yargı' dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Pınar Deniz, hayatında en dürüst zamanları yaşadığını açıkladı. Oyuncu, Elle dergisi için objektif karşısına geçti. Deniz, "Hayatımın en dürüst ve en açık dönemini yaşıyorum. Hissetmediğim, olmak istemediğin yerde kalmayıp, ruhuma iyi gelen, iç sesimin bana peşinden gitmem gerektiğini söylediği şeylerin arkasından gidiyorum" dedikten sonra" Ama elbette ki bazı konularda oto kontrolüm devreye giriyor, bazı konularda da belli sınırların olması gerektiğini de düşünüyorum" dedi.

Etiketler : kaan urgancıoğlu yargı dizi
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