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Hayatımı şöhret üzerine kurmadım
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13 Haziran 2021 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 13:30:00

Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

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Şarkıcı Murat Dalkılıç, hayatını popstar sıfatına endeksli yaşamadığını söyledi.

Şarkıcı Murat Dalkılıç, hayatını popstar sıfatına endeksli yaşamadığını söyledi. Koltuk programına konuk olan Dalkılıç, bu durumun geçici olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, "Etiket olarak böyle şeyleri hayatıma çok endekslemiyorum. Başkalarının hayatlarıyla çok ilgilenmiyorum. Benim için her yaşadığım an yeni bir keşif

Etiketler : Şarkıcı Murat Dalkılıç popstar Ünlü şarkıcı
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