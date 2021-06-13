Hayatımı şöhret üzerine kurmadım

Şarkıcı Murat Dalkılıç, hayatını popstar sıfatına endeksli yaşamadığını söyledi. Koltuk programına konuk olan Dalkılıç, bu durumun geçici olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, "Etiket olarak böyle şeyleri hayatıma çok endekslemiyorum. Başkalarının hayatlarıyla çok ilgilenmiyorum. Benim için her yaşadığım an yeni bir keşif