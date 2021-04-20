Hayatımda sadece iş var

Baraj dizisiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu İman Casablanca, yaz aylarında çekilecek olan iki sinema filminden teklif aldığını söyledi. Şu sıralar senaryolar üzerinde çalışmalar yaptığından bahseden ünlü isim, ''Mesleğine aşık bir oyuncu olarak en büyük isteklerimden biri sinema filminde yer almaktı. Yazın bir sürpriz yapabilirim. Şu anda hayatımda sadece işim ve senaryolar var' dedi.

