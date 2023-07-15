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15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:13:00 - Güncelleme:15 Temmuz 2023 Cumartesi 07:13:00

Hayatımda kimse yok

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Survivor yarışmasıyla tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yeni teklisi 'Aldırma'yı önceki gün Karaköy'de düzenlenen lansmanla görücüye çıkardı.

Survivor yarışmasıyla tanınan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yeni teklisi 'Aldırma'yı önceki gün Karaköy'de düzenlenen lansmanla görücüye çıkardı. Kalaycıoğlu, Almanya'da şarkının klibi için 280 bin lira dolandırılması hakkında, "Dolandırıldım biliyorsunuz, enayi yerine koyuldum gibi hissettim kendimi. Neyse ki hallettik ve klibi çektik" dedi. Galatasaraylı futbolcu Nicolo Zaniolo'yla birlikte olduğu konuşulan Kalaycıoğlu hayatında kimse olmadığını söyledi. Şarkıcı, "Ciddi bir birlikteliğim şu an yok. Bir şey yoksa yok benim için. Eğer öyle bir durum olursa çıkarım karşınıza bence. Biraz zor bir insan olabilirim" dedi.

Etiketler : Hayatımda kimse yok Survivor Aleyna Kalaycıoğlu
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