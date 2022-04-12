En son dijitalde yayınlanan 'Yetiş Zeynep' dizisinde rol alan oyuncu Aslı Bekiroğlu Bebek'te görüntülendi. Müzisyen Çağrı Telkıvıran ile ilişkisini sonlandıktan sonra geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bir erkek arkadaşıyla görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadıkları söylenmişti. Bekiroğlu, iddalara son noktayı koydu. Oyuncu, "Sevgilim değil kendisi, yanlış bir anlaşılma olmuş sanırım. Kendisi benim arkadaşım, hayatımda kimse yok" dedi.