Hayatımda kimse yok

Oyuncu Oktay Kaynarca modaya el attı. Oyuncu 'Oktay Kaynarca designed by Kiğılı' adında erkeklere özel koleksiyon hazırladı. Lansman gecesinde kameraların karşısına geçen Kaynarca, açıklamalarda bulundu. Oyuncu, 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin final kararı almasından sonra bir süre dinleneceğini belirterek, yeni bir projeyle eylül ayında seyirci karşısına çıkacağını söyledi. Bir süredir Gizem Acar'la birlikte olan Kaynarca, aşk soruları karşısında, "Şu an için kimse yok ama dua edin" diyerek Acar'la ayrıldıklarını belirtti.