2014 yılında vefat eden merhum sanatçı Murat Göğebakan'ın hayatı film oluyor. Yapımcılığını Oğuz Sözen ve Serkan Günay'ın üstlendiği projenin senaryosunu Lütfi Albayrak ve Sezgin Irmak kaleme alacak. Yapımda, Göğebakan'ın hayata tutunması, müzikle tanışması, aşk ile sınavları, oğluna ve eşine vedası beyazperdeye yansıtılacak. 2023'ün ilk aylarında vizyona girmesi planlanan filmin cast çalışmaları devam ediyor.