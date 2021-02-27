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27 Şubat 2021 Cumartesi 08:48:00 - Güncelleme:27 Şubat 2021 Cumartesi 08:59:00

Hayatı festivale çevirelim

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Popçu Kenan Doğulu, 37 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı.

Popçu Kenan Doğulu, 37 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Eşiyle beraber çekilmiş karesini sevenlerinin beğenisine sunan popçu, "Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz" mesajını yazdı.

Etiketler : kenan doğulu beren saat doğum günü
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