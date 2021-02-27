Hayatı festivale çevirelim

Popçu Kenan Doğulu, 37 yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Eşiyle beraber çekilmiş karesini sevenlerinin beğenisine sunan popçu, "Seni seviyorum yosun gözlüm! İyi ki doğmuşsun ve yollarımız kesişmiş. Hayat ne kadar zor olursa olsun birlikte festivale çeviririz" mesajını yazdı.

