Hayatı anne olunca anlam kazandı

İbrahim Çelikkol ile evli olan Mihre Çelikkol, anne olmanın ve evlenmenin hayatında bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Mihre Çelikkol, "Evliliğim ve oğlumdan sonra hayat daha bir anlamlı oldu. Onun için hayatımda keşkelere yer vermiyorum'' dedi.

