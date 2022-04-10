Hayat tamircisi kaplumbağayı kurtardı

MARDİN'in Derik ilçesinde, 700 hayvana yaptığı protezlerle yürümelerini sağladığı için 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, kırılan cam şişenin ağız kısmına başı sıkışan kaplumbağayı kurtardı. Kaplumbağa tekrar doğaya salınırken, Hasan Kızıl, "Attığınız her çöp, günün sonunda bir hayvana zarar veriyor" dedi.

