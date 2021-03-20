Hayallerimin ötesinde albüm geliyor

Kenan Doğulu ile Beren Saat, Refik Anadol'un yeni kişisel sergisini gezdi. Çıkışta habercilerle ayaküstü sohbet eden ikiliden Kenan Doğulu, pandemi döneminde Beren'in müzik albümüne yoğunlaştıklarını söyledi. Heyecanını ilk kez paylaşan Beren ise, "Kenan şarkılara çok güzel arajmanlar yaptı. Hayallerimin biraz daha ötesinde bir albüm oluyor, çok heyecanlıyım'' dedi. Doğulu ise bir dizide yer alıp almayacağı yönündeki soruya ise "Bir dönem dizi yaptım. Büyük fiyaskoyla sonuçlandı. Sonra hiç düşünmedim" dedi. Recep ASLAN

