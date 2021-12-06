‘Hayaller ve Hayatlar'la dönüyor

Projelere annelik molası veren Beyaz Şekerci, beyazcama kaldığı yerden devam ediyor. Oğlu Can, 3 yaşına giren Şekerci, artık setlere dönmeye karar verdi. Kendisi gibi Engin Hepileri'yle mutlu bir evliliği olan oyuncu, 'Hayaller ve Hayatlar' dizisiyle anlaştı. Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturacağı dizide oyuncu, Meryem karakterine hayat verecek. Yapımda Şekerci dışında Özge Gürel, Yeşim Ceren Bozoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Aybüke Pusat ve Serkay Tütüncü gibi isimler yer alacak.