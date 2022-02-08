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‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü
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08 Şubat 2022 Salı 11:30:00 - Güncelleme:08 Şubat 2022 Salı 11:30:00

‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü

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Engin Hepileri'yle evli olan ve oğlu Can'la vakit geçirmek için setlere ara veren oyuncu Beyza Şekerci, ekrana geri dönüyor.

Engin Hepileri'yle evli olan ve oğlu Can'la vakit geçirmek için setlere ara veren oyuncu Beyza Şekerci, ekrana geri dönüyor. Oyuncu, başrolünde Özge Gürel'in yer aldığı 'Hayaller ve Hayatlar' dizisine dahil oldu. Akmerkez'de görüntülenen Şekerci, dizinin çekimlerine başladıklarını söyledi.

Etiketler : ngin Hepileri Can Beyza Şekerci
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