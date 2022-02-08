‘Hayaller ve Hayatlar'la döndü

Engin Hepileri'yle evli olan ve oğlu Can'la vakit geçirmek için setlere ara veren oyuncu Beyza Şekerci, ekrana geri dönüyor. Oyuncu, başrolünde Özge Gürel'in yer aldığı 'Hayaller ve Hayatlar' dizisine dahil oldu. Akmerkez'de görüntülenen Şekerci, dizinin çekimlerine başladıklarını söyledi.