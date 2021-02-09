Hayalim anneannemdi

Kaan Demirağ ile dünyaevine giren Aslışah Alkoçlar, gelinliğini tasarlarken anneannesi Hülya Koçyiğit'in eski filmlerinden esinlendiğini söyledi. Hayalinde anneannesi gibi olmak istediğini anlatan Alkoçlar, ''Gelinliğimin yenilikçi, iddialı ama masum olmasını istedim. İçinde kendimi Hülya Koçyiğit gibi hissedeyim. Ve işte ortaya çıkan sonuç hayallerimin ötesindeydi'' dedi.

