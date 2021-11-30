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30 Kasım 2021 Salı 13:30:00 - Güncelleme:30 Kasım 2021 Salı 13:30:00

Hayali müzikal

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Oyuncu Nazlı Senem Ünal, dans dersleri almaya başladı.

Oyuncu Nazlı Senem Ünal, dans dersleri almaya başladı. Dijitalde yayınlanan 'Saklı' dizisiyle sevenleriyle buluşacak olan oyuncu, sosyal medya hesabından dans ederken paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Şarkı söylemeyi ve dans etmeyi çok sevdiğini belirten Ünal, müzikal bir projede yer almak istediğini söyledi. Oyuncu, "Kendimi müziğin ritmine bırakmayı seviyorum. Düzenli olarak özel ders alıyorum ve dans etmeyi çok seviyorum. Şarkı söyleyip dans ettiğim bir projede oynamayı çok isterim" dedi.

Etiketler : Hayali müzikal Nazlı Senem Ünal dans dersleri
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