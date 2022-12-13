Hayali kafe açmak

'Atatürk' dizisinde Ali Fuat Cebesoy'u canlandıran Berk Cankat, aynı zamanda 'Sıfırıncı Gün'ün çekimlerini sürdürüyor. Hayallerinden söz eden Cankat, ''Tatlı bir Avrupa kasabasında kendi tasarladığım oyuncaklarımı sergileyip satabileceğim bir kafe/tasarım mağazası açmayı hayal ediyorum. Üç, dört masalı bir kafe olsun, akşam saat 19.00 gibi eşim, dostum gelsin keyif yapalım ve huzurlu bir hayatım olsun" dedi.

