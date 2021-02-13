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13 Şubat 2021 Cumartesi 11:35:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 11:43:00

Havuzda Karan güvenliği

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Oyuncu Fahriye Evcen, minik oğlu Karan ile birlikte sosyal medyadan renkli bir paylaşım yaptı.

Oyuncu Fahriye Evcen, minik oğlu Karan ile birlikte sosyal medyadan renkli bir paylaşım yaptı. Beykoz'daki evlerinin bahçesinde oğlunun yüzünü göstermeden video çeken Evcen'in havuzlarında bir takım önlemler aldığı görüldü. Oyuncu, küçük ve hareketli olan Karan'ın can güvenliği için havuzun etrafını koruyucu ağla kapattı.

Etiketler : fahriye evcen karan havuz güvenlik
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