Havuzda Karan güvenliği

Oyuncu Fahriye Evcen, minik oğlu Karan ile birlikte sosyal medyadan renkli bir paylaşım yaptı. Beykoz'daki evlerinin bahçesinde oğlunun yüzünü göstermeden video çeken Evcen'in havuzlarında bir takım önlemler aldığı görüldü. Oyuncu, küçük ve hareketli olan Karan'ın can güvenliği için havuzun etrafını koruyucu ağla kapattı.