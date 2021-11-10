VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan nöbet talimatı
Gara'da operasyon! Kırmızı kategoride aranan Nazlı Taşpınar etkisiz hale getirildi
Polis lojmanlarına saldırı düzenlemişti! İstanbul'da yakalandı
Geri sayım başladı! Balistik füzelerden koruyacak
Türk dünyası resmen birleşiyor!
Türkiye konumunu güçlendiriyor!
Türkiye'den komşuya videolu cevap
"Gazi hayatta olsaydı bunları partiden sopayla kovalardı"
F-22 ve F-35'i daha ölümcül hale getirecek
Dünyayı saran krize karşı Türkiye hamlesi!
AKSUNGUR'dan Ata'mızın nöbetinde
İP'li Lütfü Türkkan, TBMM'den böyle atılacak
"ABD'nin Karadeniz'deki varlığı artırılmalı"
Sırp muhabir "soykırım yok" dedi... Bu sözlerle tepki gösterdi
CHP'li belediyede büyük skandal!
Düğmeye bastılar! S-550 geliyor...
10 Kasım Atatürk'ü anma günü
Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı!
Ermenistan Cumhurbaşkanı söylem değiştirdi
Macron'dan geri adım: Üzüntü duyuyorum!
Ağızları da ayarları da bozuldu
Sette yüz felci geçirdi
Poseidon Elçin
‘Kuruluş Osman'a Alman oyuncu
10 Kasım 2021 Çarşamba 12:00:00 - Güncelleme:10 Kasım 2021 Çarşamba 12:00:00

Hatayı yapan ben değilim

ABONE OL

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sert sözler sarf etti.

Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sert sözler sarf etti. Eski manken Dr. Clinic markasının gecesine katıldı. Sevgilisi Tolga Arman'la geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da balona binerek hayalini gerçekleştiren Şener, özel hayatıyla ilgili konuştu. Eski manken, çocukların yeni ilişkisine nasıl bir tepki verdiğini, babalarına nasıl yansıdığını sormasına tepki gösterdi. Şener, "Hatayı yapan ben değilim, karıştırıyorsunuz galiba" diyerek eski eşi İbrahim Kutluay'a taş attı. Çocuklarının sevgilisiyle iyi anlaştıklarını söyleyen Şener, "Tolga Bey'in kızıyla benim kızım zaten önceden arkadaş olduğu için çok iyi anlaşıyorlar. Ömer de Tolga'yı çok seviyor. Hiçbir problem yok" dedi.

Etiketler : Hatayı yapan ben değilim Demet Şener İbrahim Kutluay
10'uncu kez Harbiye'de

10'uncu kez Harbiye'de
Sete alışveriş molası verdi

Sete alışveriş molası verdi
Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı

Sahte Rihanna Karaköy'ü karıştırdı
Kahvaltıyı atlamayın spor yapın

Kahvaltıyı atlamayın spor yapın
Boynuz kulağı geçer

Boynuz kulağı geçer
Menemenler Kaan'dan

Menemenler Kaan'dan
Seda gitti Meryem geldi

Seda gitti Meryem geldi
Alanya'da izdiham

Alanya'da izdiham
Kalbini komşusuna kaptırdı

Kalbini komşusuna kaptırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER