Demet Şener eski eşi İbrahim Kutluay'a sert sözler sarf etti. Eski manken Dr. Clinic markasının gecesine katıldı. Sevgilisi Tolga Arman'la geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da balona binerek hayalini gerçekleştiren Şener, özel hayatıyla ilgili konuştu. Eski manken, çocukların yeni ilişkisine nasıl bir tepki verdiğini, babalarına nasıl yansıdığını sormasına tepki gösterdi. Şener, "Hatayı yapan ben değilim, karıştırıyorsunuz galiba" diyerek eski eşi İbrahim Kutluay'a taş attı. Çocuklarının sevgilisiyle iyi anlaştıklarını söyleyen Şener, "Tolga Bey'in kızıyla benim kızım zaten önceden arkadaş olduğu için çok iyi anlaşıyorlar. Ömer de Tolga'yı çok seviyor. Hiçbir problem yok" dedi.