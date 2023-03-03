Hatay'da eğlence merkezi kuracaklar

Ülkemizde yaşanan depremlerin ilk gününden itibaren bölgeye el uzatan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yardımlarına bir yenisini daha ekledi. Ilıcalı, futbol dünyasının depremzedeler için tek yürek olduğu 'Omuz Omuza' yardım kampanyasında bir müjde verdi. Yapımcı, futbolcular Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal'la birlikte Hatay'daki miniklere eğlence merkezi kuracağını açıkladı. ''Acun Medya olarak deprem bölgesindeki Hatay'da bir eğlence dünyası kuruyoruz. Merkezin içerisinde çocuklarımızı mutlu edeceğini düşündüğümüz aktiviteler olacak, çocuklarımızın bir araya gelmesini sağlayacağız. Deprem bölgesindeki çocuklarımızı mutlu etmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

