Hastanelik oldu

Hastanelik oldu

Başrolünü Sevda Erginci, İsmail Ege Şaşmaz ve Perihan Savaş'ın paylaştığı 'El Kızı' dizisinde rol alan Fikret Kuşkan hastanelik oldu. Dengesini kaybederek yere düşen Kuşkan başını yere vurdu. Apar topar hastaneye kaldırılan usta oyuncu, gerekli tetkikler yapıldıktan sonra taburcu oldu.