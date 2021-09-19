Hasta yatağında duygulandıran koro

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinden mart ayında lenf kanserine yakalanan Arif Güloğlu'na duygulandıran sürpriz geldi. Bir süredir tedavi gören Güloğlu'nun doğum gününü BKM ekibi unutmadı. 24 yaşına giren oyuncuya ekip video çekip yolladı. Güloğlu, o anları sosyal medya hesabından, "Böyle bir aileye sahip olduğum için çok şanslıyım. Siz benim başladığım ve hiç bitirmeyeceğim en güzel skeçsiniz. Ayrıca gördüğüm en iyi koro çalışması. Hepinizi çok seviyorum ekip" notunu yazdı.

