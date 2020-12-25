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25 Aralık 2020 Cuma 23:26:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 16:58:00

Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan alternatif arabesk

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3 müzisyenin oluşturduğu 'Sakiler' müzik grubu geçtiğimiz hafta ilk çalışmalarını müzikseverlerin beğenisine sundu.

Uzun yıllar müziğe emek veren ve bir çok ünlü isme sahnede eşlik eden Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan, Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısını kendi tarzlarında yeniden yorumladı. 'Dünyadan Uzak' tüm dijital platformlarda yerini aldı.

 


Etiketler : Hasan Gözetlik Yücel Girgin Serkan Balkan Sakiler
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