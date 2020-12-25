Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan alternatif arabesk

Uzun yıllar müziğe emek veren ve bir çok ünlü isme sahnede eşlik eden Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan, Pinhani'nin 'Dünyadan Uzak' şarkısını kendi tarzlarında yeniden yorumladı. 'Dünyadan Uzak' tüm dijital platformlarda yerini aldı.





