Harikalar Diyarı perde açıyor

'Alice Harikalar Diyarında', çağdaş bir müzikal uyarlama olarak yeniden sahnedeki yerini alıyor. İlk kez 7 Şubat 2019'da perde açan, pek çok kez kapalı gişe oynayan oyun uzun bir aranın ardından 7 Şubat'ta perde açıyor. Müzikalde Serenay Sarıkaya 'Alice' olarak izleyicisinin karşısına çıkarken, Ezgi Mola 'Kraliçe', Enis Arıkan 'Tavşan', Şükrü Özyıldız 'Şapkacı', İbrahim Selim 'Kral', Merve Dizdar ise 'Kedi' rolüyle başrolleri paylaşıyor. Sevincini sosyal medya hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya, "Çok sevinçliyim, resmen dönüyoruz, bileti pandemiye denk gelen herkesi bekliyoruz!'' dedi.



