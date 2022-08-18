"Ölmedim yaşıyorum"

Yeşilçam'ın bir dönemin usta oyuncularından Harika Avcı, son dönemde hakkında çıkan 'öldü' haberlerine isyan etti. Bir YouTube programında kendisinden söz edilmesine öfkelenen Avcı, sosyal medya hesabından versayında bulundu. uzun bir zamandır sakin bir hayat yaşayan Avcı, Instagram'ından şu ifadelere yer verdi: "Görüntüme para ödülü koyan, beni öldü olarak haber yapıp eğlenen zavallılar. Sizler nasıl bir omurgasızsınız? Her lafınız yalan. Daha önce de 'Ulaştım programa gelecek' dediniz. Ne zaman bana ulaştınız da 'Geleceğim' dedim? Reyting için, takipçi artırmak için gözünüz dönüyor. Ben bir döneme assolistliğimle damga vurmuş, albümleri, filmleri olan hatta programlar sunmuş biriyim. Beni dilinize dolamadan önce birkaç kez düşünün."