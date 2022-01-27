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27 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2022 Perşembe 11:30:00

Harçlığı elinde gezdi

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Berkay kızı Arya ve yakın arkadaşı Seda Önder'in çoçuğu Tanem Yade'yle objektiflere yanısıdı.

Berkay kızı Arya ve yakın arkadaşı Seda Önder'in çoçuğu Tanem Yade'yle objektiflere yanısıdı. Şarkıcı, Zorlu'da kızı ve Tanem Yade'yle eğlence merkezinde keyifli saatler geçirdi. Ekip, daha sonra bir mekana geçerek yemek yedi. Çıkışta Berkay'ın büyük kızı Arya'nın harçlığının elinde olması dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Harçlığı elinde gezdi Berkay kızı Arya Seda Önder Tanem Yade
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