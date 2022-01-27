Harçlığı elinde gezdi

Berkay kızı Arya ve yakın arkadaşı Seda Önder'in çoçuğu Tanem Yade'yle objektiflere yanısıdı. Şarkıcı, Zorlu'da kızı ve Tanem Yade'yle eğlence merkezinde keyifli saatler geçirdi. Ekip, daha sonra bir mekana geçerek yemek yedi. Çıkışta Berkay'ın büyük kızı Arya'nın harçlığının elinde olması dikkatlerden kaçmadı.