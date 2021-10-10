Harbiye'yi salladı

Berkay Harbiye Açıkhava'da sevenleriyle buluştu. Şarkıcı Atlantis Yapım kapsamında dünden bugüne kadar olan sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Dev bir prodüksiyonla hazırlanan özel tasarlanmış sahnesinde Berkay'a 13 kişilik orkestrası eşlik etti. Berkay'ı izlemeye gelenler arasında Aslı Bekiroğlu, Ekin Mert Daymaz, Ezgi Avcı, Gizem - Hakan Hatipoğlu, Melisa Aslı Pamuk, Mert Öcal, Mustafa Mert Koç ve eşi Özlem Ada Şahin gibi isimler yer aldı. Şarkıcı, yazın en çok konser veren ismi oldu. 35 bin km yol gitti, 200 bine yakın kişiyle buluştu, 750 kişiyle çalıştı, Berkay, yoğun ilgiden dolayı hayli mutlu olduğunu söyledi.