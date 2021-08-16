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16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:30:00

Harbiye'de rüya gibi bir gece

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Mabel Matiz, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi.

Mabel Matiz, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. İkinci kez Harbiye'de dinleyicilerinin karşısına çıkan Matiz, performansıyla kendine hayran bıraktı. İki saat sahnede kalan şarkıcı fenomen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.

Etiketler : Mabel Matiz Harbiye Cemil Topuzlu BtcTurk PRO sahnes
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