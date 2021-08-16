Harbiye'de rüya gibi bir gece

Harbiye'de rüya gibi bir gece

Mabel Matiz, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu BtcTurk PRO sahnesinde sevenleriyle bir araya geldi. İkinci kez Harbiye'de dinleyicilerinin karşısına çıkan Matiz, performansıyla kendine hayran bıraktı. İki saat sahnede kalan şarkıcı fenomen şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.