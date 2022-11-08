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08 Kasım 2022 Salı 14:30:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 14:30:00

Harbiye rekorunu kıracak

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Müzisyen Tan Taşçı, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Açıkhava'da 17. kez hayranlarıyla bir araya geldi.

Müzisyen Tan Taşçı, Türkiye turnesi kapsamında Harbiye Açıkhava'da 17. kez hayranlarıyla bir araya geldi. Mayıs ayında başladığı konserler serisine devam eden Taşçı, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi. Soğuk havaya aldırış etmeyen dinleyicileri için Taşçı, "Kasım konserlerini bekliyorum demiştim, o günlere geldik. Kasım ateşini yaktık, siz üşümeyin yeter" Geçen yıl 16 konserle kırdığı kendi Harbiye rekorunu şarkıcı, bu yıl 19 konserle geçecek.

Etiketler : Harbiye rekorunu kıracak Müzisyen Tan Taşçı Türkiye turnesi
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