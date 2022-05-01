Hararetli konuşma

Dijitalde yayınlanacak olan 'Mezarlık' dizisiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Birce Akalay, Zorlu'da objektiflere yansıdı. Oyuncu, alışveriş turu sırasında hararetli bir şekilde telefonla konuştu. Habercileri karşısında gören Akalay, "Kusura bakmayın arkadaşlar, daha sonra sohbet ederiz" diyerek telefon görüşmesine devam etti.