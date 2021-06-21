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21 Haziran 2021 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:21 Haziran 2021 Pazartesi 15:00:00

Hande'yi şans olarak görüyor

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'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, ilişkisi hakkında konuştu.

'Sen Çal Kapımı' dizisindeki rol arkadaşı Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, ilişkisi hakkında konuştu. Çekimlerde başlayan dostlukları zamanla aşka dönüştüğünü söyleyen Bürsin, "Arkadaş, dost, birbirimize destek olduk. Sonra bir noktadan sonra şey olduk 'Allah Allah, acaba mı?' Şanslıyız daha doğrusu ben şanslıyım" dedi.

Etiketler : Sen Çal Kapımı Kerem Bürsin Hande Erçel
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