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26 Ekim 2021 Salı 13:00:00 - Güncelleme:26 Ekim 2021 Salı 13:00:00

Hande'yi özledim

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Oyuncu Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel sürpriz yaptı.

Oyuncu Kerem Bürsin'e sevgilisi Hande Erçel sürpriz yaptı. İspanya'nın Kanarya Adaları'na giden Bürsin, yurda döndü. Önceki akşam İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen oyuncuya sevgilisi de sürpriz yaptı. Erçel'i alanda gören oyuncu, ''Hande'nin geleceğini hiç beklemiyordum'' dedi. İspanya'da yoğun bir sevgi seliyle karşılanan Bürsin, "Her şey çok güzeldi. Çok güzel ağırlandık. Gurur ve onur vericiydi. Yurtdışında tanınmak sevilmek benim içinde, ülkemiz adına da çok hoş bir şey" dedi. Sevgilisi Hande Erçel'i özlediğini söyleyen oyuncu, "Çok uzun zamandır görüşmedik. Birbirimizi çok özledik. O yüzden ben bir an önce Hande'nin yanına geçeyim" diyerek araca bindi. Hande Erçel ise soruları yanıtsız bıraktı.

Etiketler : Oyuncu Kerem Bürsin Hande Erçel
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