Hande'ye ‘El Turco' teklifi

Orhan Yeniaras'ın 'El Turco' adlı romanından uyarlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor. Can Yaman'ın Osmanlı akıncısını oynayacağı projede partneri için sürpriz bir isim ön plana çıktı. Ay Yapım'ın, Yaman'ın partneri olarak Hande Erçel'e teklifte bulunduğu iddia edildi. Senaryosunu Kerem Deren'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar'ın oturacağı diziye Erçel'in sıcak baktığı öğrenildi. Yapım, Osmanlı'nın Viyana Kuşatması zamanında yaşananları konu alacak