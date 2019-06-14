'Hande'nin parasına ihtiyacım yok'

Ayrılık sonrası duygularını anlatan Şenol, “Hayat devam ediyor. Ne kadar mutlu olabiliriz ki? Yine arkası boş ve hayal ürünü olan bir haber yüzünden 7-8 ay önce bir programa bağlandım. Hande'yle spor salonu açacağımızı ve ayrıldığımız için spor salonu açamadığımı söylediler. Ama olayın aslı şu, ben bu salonu Hande'nin parasıyla değil kendi kazandığım helal paramla açıyorum” dedi.