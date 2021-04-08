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08 Nisan 2021 Perşembe 11:27:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 11:27:00

Hande'den yeni fikirler

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POPÇU Hande Yener, annesinin doğum günü için geldiği Akmerkez'de görüntülendi.

POPÇU Hande Yener, annesinin doğum günü için geldiği Akmerkez'de görüntülendi. Bu dönemde aklında yeni fikirlerin geldiğinden bahseden Yener, ''Hiçbir şey net olmadığı için bir şey söyleyemiyorum. Yasaklar ve pandemi bitsin yeni şarkılar, yeni projeler gelecek" diyerek sevenlerine müjdesini paylaştı. Yener'in tarzı da dikkat çekti.

Etiketler : hande yener koronavirüs pandemi yeni şarkı
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