04 Ocak 2021 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2021 Pazartesi 17:00:00
Hande Yener '2021'e karlı girdi! 3 milyon TL'lik anlaşma
Hande Yener, 2021'ye karlı girdi.
Bir mobilya markasının yüzü olan Hande Yener, bir yıllık anlaşma karşılığında 3 milyon TL’ye imza attı. Reklam çalışmasında bir dönemin dillere pelesenk olmuş kült şarkısı '’Kırmızı'’yı seslendiren Hande Yener, keyifli bir çekim gerçekleştirdiklerini de ekledi.
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