Hande Yener '2021'e karlı girdi! 3 milyon TL'lik anlaşma

Bir mobilya markasının yüzü olan Hande Yener, bir yıllık anlaşma karşılığında 3 milyon TL’ye imza attı. Reklam çalışmasında bir dönemin dillere pelesenk olmuş kült şarkısı '’Kırmızı'’yı seslendiren Hande Yener, keyifli bir çekim gerçekleştirdiklerini de ekledi.