Hande söyledi Demet dinledi

Birbirlerine söyledikleri sözlerle aralarındaki kavgayı yıllardır alevlendiren Demet Akalın ve Hande Yener, geçtiğimiz yıl sonu barıştı. Bir araya hiç gelmeyen ama birbirine sosyal medyadan dostluk mesajları gönderen ünlü isimler ilk kez buluştu. Hande Yener önceki gün Çeşme’de sahneye çıktı, Akalın da izlemeye gitti. Şarkılar eşliğinde dans edip eğlenen Akalın, böylelikle kulislerde konuşulan birlikte proje iddialarını da güçlendirdi. 11 yılık küslük bitti haberine Akalın, “Düğünümde sahnedeydi yahu 11 deyip durmayın 8 senecik” yorumunu yazdı.