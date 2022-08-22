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22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:59:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 11:59:00

Hande sonuna kadar haklı

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Ekin Uzunlar ve Tuğba Yurt, Hande Yener'in meslektaşları için sarfettiği 'YouTube rakamları uçuyor ama konser yok' açıklamasını destekledi: ''İşin şovu sahnedir.''

Karadenizin sevilen şarkıcısı Ekin Uzunlar ve pop müziğini güçlü ismi Tuğba Yurt, önceki akşam 34 üncüsü düzenlenen Taşköprü Sarımsak Festivali'nde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Uzunlar yeni şarkı müjdesi verdi. Uzunlar'a Hande Yener'in meslektaşları için sarf ettiği 'YouTube rakamları uçuyor ama konser yok' açıklaması soruldu. Açıklamayı doğru bulduğunu belirten Uzunlar, "İzlenmelere göre sanatçıları yargılamasınlar. Sahne daha önemli. İşin şovu sahnedir" açıklamasında bulundu. Uzunlar'ın ardından sahneyi Tuğba Yurt aldı. Yurt'ta Hande Yener'in sözlerini destekleyici açıklamalarda bulundu. Yurt, ''Bir sanatçının şeffaf, gerçek ve samimi olarak dinleyiciyle buluştuğu yer sahnedir. Bazen o tıklanmaların önemi yoktur. 100 milyon dinlenip ama sahne yapamıyorsan orada bir sıkıntı vardır" dedi. Burak Tanrısever'le uzun süredir mutlu bir beraberliği olan Tuğba Yurt evlilik sorularını yanıtladı. Çocukluğundan beri gelinlik giyme hayalinin olmadığını belirten güzel popçu, "Evlilik doğru kişiyle bir araya geldiğinde güzel bir şey. Birlikte biriyle bir hayat paylaşmak yol arkadaşlığı yapmak kıymetli. Neden olmasın kısmet" dedi.

Etiketler : hand eyener tuğba yurt ekin uzunlar
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