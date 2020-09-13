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13 Eylül 2020 Pazar 16:35:00 - Güncelleme:13 Eylül 2020 Pazar 16:35:00

Hande Erçel'in verdiği poza saatler içinde milyonlarca beğeni yağdı

Kaynak: Akşam

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Sen Çal Kapımı dizisinin Eda karakterini canlandıran Hande Erçel, sosyal medyada paylaştığı son pozuyla saatler içinde milyonlarca beğeni aldı

Fox TV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinin ilk 10 bölümlük performansı son derece başarılıydı. Eda Yıldız karakterinde Hande Erçel ve Serkan Bolat olarak da Kerem Bürsin, başarılı bir oyunculuk sergiliyor. Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in afili pozu 1 saatte 1 milyon beğeni aldı.

Fox Tv'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in afili pozu 1 saatte 1 milyon beğeni aldı. Sen Çal Kapımı dizisinde başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin paylaşıyor. İşte Hande Erçel'in beğeni toplayan paylaşımı..

Uzun ve dikkat çekici elbisesi, çizmeleri ve tarzıyla dikkat çeken oyuncu samanlıklar arasında adeta yıldız gibi parlıyordu. Takipçileri, ünlü oyuncunun bu haline binlerce beğeni yaptı, iltifatlar da havada uçuştu.

Hande Erçel’in hayranları da sadece paylaşımın yapılmasından 1 saat içinde 1 milyondan fazla beğenide bulundu.

Instagram’da 15.7 milyon takipçisi olan Hande Erçel’e 1 saat içinde gelen yorum sayısı da 20 binin üzerindeydi. Oyuncuya yabancı hayranlarından da iltifatlar adeta yağmur gibi yağdı…

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