Oyuncu Hande Erçel Bailmain'in özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'ndan yurda döndü. Erçel, soluğu sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında aldı. Önceki akşam Etiler'de bir mekana giden çift, her nedense gazetecilerden köşe bucak kaçtı. Erçel, sevgilisinin arkasına gizlenerek gazetecilerin fotoğraf almasına engel oldu. Hızlıca mekândan ayrılan genç aşıklar, habercilerin sorularına yanıt vermeden VIP araçlarına binerek uzaklaştı.

