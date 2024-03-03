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03 Mart 2024 Pazar 08:42:00 - Güncelleme:03 Mart 2024 Pazar 08:42:00

Hande Erçel, Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

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Oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası'ndan yurda döndü. Hande Erçel, soluğu sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında aldı.

Oyuncu Hande Erçel Bailmain'in özel davetlisi olarak Paris Moda Haftası'ndan yurda döndü. Erçel, soluğu sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında aldı. Önceki akşam Etiler'de bir mekana giden çift, her nedense gazetecilerden köşe bucak kaçtı. Erçel, sevgilisinin arkasına gizlenerek gazetecilerin fotoğraf almasına engel oldu. Hızlıca mekândan ayrılan genç aşıklar, habercilerin sorularına yanıt vermeden VIP araçlarına binerek uzaklaştı.

Etiketler : hande erçel hakan sabancı sevgili
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