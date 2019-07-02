Hande Erçel ile Murat Dalkılıç'ın Bodrum'da romantik bir tatil yapıyor

Üç gün boyunca Bodrum’da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam ise ABD’li şarkıcı Della Miles'in konserini izledi

Geçtiğimiz aylarda ilişikilerine ikinci kez şans veren Hande Erçel ile Murat Dalkılıç, Ege'de aşk tazeledi. Barışma sonrası objektiflerden kaçan ikili, soluğu Yunanistan’ın Kos Adası’nda aldı. İkili, geçtiğimiz günlerde de Bodrum’da tatillerine devam etti.

Görüntü vermekten kaçınan çift, bir otelin geceliği 3 bin Euro’luk (yaklaşık 20 bin TL) odasına kapandı. Üç gün boyunca Bodrum’da baş başa vakit geçiren ikili, önceki akşam ise ABD’li şarkıcı Della Miles'in konserini izledi.

ROMANTİK SAATLER

Erçel ile Dalkılıç, ‘Siyah İnci’ lakaplı şarkıcının seslendirdiği parçalarla romantik anlar yaşadı. Bir yıllık ilişkileri boyunca hiç romantik pozlar vermeyen ikili, Bodrum’da aşka geldi. Güzel oyuncu, konser esnasında başını Dalkılıç’ın omzuna dayarken popçu ise Erçel’in saçlarını okşadı. İkilinin bu anı da “Aşk Bodrum’da yaşanıyor” şarkısını akıllara getirdi.