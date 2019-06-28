Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!

Oyunculuğun kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Erçel, resme merak sardığını söyledi. Seti olmadığı zaman tablolar yaptığını açıklayan oyuncu, “En yakın zamanda onları tamamlayıp sergilemek istiyorum” dedi. Murat Dalkılıç ile birlikte olan güzel oyuncu, aşkın tarifi için “Aşk, başına tahmin bile edemeyeceğin bir şey geldiğinde hâlâ aynı yerden bakabilmek bence” ifadelerini kullandı.