28 Haziran 2019 12:42 | Cuma
Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı!
Halka dizisinin oyuncusu Hande Erçel, ALEM Dergisi’nin bu haftaki sayısı için Mikanos’ta kamera karşısına geçti.
Oyunculuğun kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Erçel, resme merak sardığını söyledi. Seti olmadığı zaman tablolar yaptığını açıklayan oyuncu, “En yakın zamanda onları tamamlayıp sergilemek istiyorum” dedi. Murat Dalkılıç ile birlikte olan güzel oyuncu, aşkın tarifi için “Aşk, başına tahmin bile edemeyeceğin bir şey geldiğinde hâlâ aynı yerden bakabilmek bence” ifadelerini kullandı.
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